Il difensore del Torino Lorenzo De Silvestri parla a Sky Sport prima della sfida con il Debrecen, andata dei preliminari di Europa League: "È un'opportunità per noi, per i punti fatti l'anno scorso, in tanti siamo rimasti: è stato un grande campionato, ci meritiamo questo palcoscenico. È una partita con molte insidie, la differenza che si nota molto è il ritmo, la fisicità che c'è nelle coppe, il calcio va più forte. Abbiamo fatto un ritiro breve rispetto agli altri anni, dobbiamo utilizzare la testa, far girare la palla, bisogna pedalare: ci siamo preparati come a un big match".