Tra gli acquisti portati a termine dal Torino la scorsa estate ci sono gli arrivi di Nicola Murru e di Federico Bonazzoli dalla Sampdoria: entrambi sono arrivati con la formula del prestito con diritto di riscatto. A metà campionato il bilancio di entrambi è però altamente negativo.



Il Torino ha infatti deciso che non riscatterà il cartellino né di Murru né di Bonazzoli: entrambi faranno quindi ritorno alla Sampdoria a fine stagione. Per quanto riguarda Bonazzoli, se dovesse arrivare delle offerte, l'avventura dell'attacco sotto la Mole potrebbe già terminare in questa sessione di mercato: il Torino ha infatti dato la propria disponibilità a lasciar partire il giocatore.