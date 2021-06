Il Torino ha deciso il futuro di Daniele Baselli: il centrocampista resterà in granata alla corte di Ivan Juric. Dopo aver di fatto saltato l'ultima stagione e mezza a causa di alcuni infortuni (su tutti uno grave al ginocchio) il numero 8 non vede l'ora di tornare in campo e dare il proprio contributo alla causa granata.



Baselli potrà essere una doppia risorsa per Juric: il centrocampista granata potrà essere utilizzato sia come centrocampista che come trequartista nel 3-4-2-1 del Torino.