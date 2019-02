Nelle scorse settimane sembrava che Vitalie Damascan fosse destinato a trasferirsi in prestito al Cosenza: la trattativa era ben avviata ma, negli ultimi giorni del mercato di riparazione, si è bloccata e il giovane centravanti moldavo è rimasto al Torino.



Con Walter Mazzarri, però, Damascan nella prima parte di stagione non ha mai avuto spazio e ora è stato scavalcato nelle gerarchie anche dal bomber della Primavera Vincenzo Millico. I dirigenti del Torino hanno provato a vedere se c'era la possibilità di cedere il calciatore in prestito all'estero, dove la sessione di mercato è ancora aperta ma ad oggi sembra più probabile che possa trasferirsi in pianta stabile nella formazione Primavera. La cessione in prestito è rimandata alla prossima estate.