Tra i giocatori da cui ripartirà il Torino nella prossima stagione ci sono anche Simone Edera e Vincenzo Millico. I due giovani attaccanti resteranno a disposizione di Moreno Longo e non verranno ceduti in prestito.



Il presidente Urbano Cairo crede molto nelle capacità dell'allenatore di saper valorizzare i giovani, per questo Edera e Millico (ma anche Jacopo Segre, che tornerà dal prestito al Chievo Verona) faranno parte della squadra del prossimo campionato, dove avrebbero trovare diverso spazio.