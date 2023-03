Quando la scorsa estate Yann Karamoh è arrivato dal Parma al Torino, ha firmato un contratto per una sola stagione. La società granata ha però un'opzione da poter esercitare in qualunque momento per prolungare di altri due anni il contratto: opzione che verrà esercitata.



Le buone prestazioni fornite dal francese hanno convinto Urbano Cairo e Davide Vagnati a prolungargli il contratto.