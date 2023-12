Saba Sazonov è uno dei calciatori del Torino che ha giocato meno in questa prima parte di stagione, nonostante ciò la sua permanenza in granata è certa.



Ivan Juric apprezza molto il difensore georgiano e, soprattutto, apprezza il modo in cui si sta allenando ogni giorno per migliorare e crescere. Il tecnico è felice dei progressi che Sazonov sta avendo e per questo lo vuole tenere con sé al Torino anche nella seconda parte di stagione.