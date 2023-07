Antonio Sanabria è stato uno dei calciatori del Torino più corteggiati in questa sessione di mercato ma il suo futuro sarà ancora a tinte granata. Urbano Cairo e Davide Vagnati non hanno intenzione di venderlo e lo stesso attaccante paraguaiano non vuole cambiare squadra: al Torino si trova bene ed è felice di rimanere.



Una buona notizia per Ivan Juric considerato che Sanabria è al centro del proprio progetto tecnico e tattico.