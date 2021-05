La scorsa estate, un po' a sorpresa, Samir Ujkani aveva rinnovato il proprio contratto con il Torino per un'altra stagione, questa volta invece il portiere kosovaro verrà lasciato partire a parametro zero.



A differenza di Vanja Milinkovic-Savic, Ujkani non prolungherà il proprio contratto con la società granata: la sua esperienza sotto la Mole terminerà quindi dopo due anni e 2 presenze totali in maglia granata, arrivate entrambe nel finale degli ultimi due campionati.