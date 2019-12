Il 2019 per Simone Verdi non si è certo chiuso nel migliore dei modi: dopo alcune buone prestazioni, contro la Spal è tornato a giocare sui bassi livelli dei primi mesi di campionato. Da quando si è trasferito dal Napoli al Torino l'attaccante esterno non ha ancora segnato e, soprattutto, non ha convinto per qualità di prestazione.



Nonostante ciò il Torino non ha intenzione di cederlo: sia il presidente Urbano Cairo che il tecnico Walter Mazzarri credono molto nelle qualità di Verdi che resterà quindi certamente in forza alla formazione granata.