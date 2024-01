Torino: le possibili destinazioni di Radonjic e Seck

Gli attaccanti esterni Nemanja Radonjic e Demba Seck si apprestano a lasciare il Torino. Il serbo (classe 1996 ex Roma, Benfica e Marsiglia) è richiesto dal Maiorca in Spagna dopo la trattativa fallita col Monza, mentre il senegalese (classe 2001 ex Spal) è in trattativa con la Cremonese in Serie B.