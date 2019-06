Armando Izzo è stato uno dei giocatori del Torino che ha avuto il rendimento migliore nella stagione appena conclusa. Non a caso Roberto Mancini lo ha anche più volte convocato in nazionale facendolo anche esordire con la maglia Azzurra, non è nemmeno un caso che sul centrale abbiano posato i propri occhi diverse società tra le quali anche la Roma e la Lazio.



Al momento sembra però improbabile che il futuro di Izzo possa essere nella Capitale: l'intenzione del presidente granata Urbano Cairo è infatti quella di trattenere il giocatore e respingere eventuali offerte.