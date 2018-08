Il futuro di M'Baye Niang è sempre più lontano dal Torino e sempre più vicino alla Francia. L'attaccante senegalese, dopo la deludente stagione in maglia granata, cercherà di rilanciarsi in Ligue 1 dove è sempre più forte l'interesse del Rennes. I rossoneri dovranno però battere la concorrenza di un'altra squadra francese: il Bordeaux.



Per il momento nessuno dei due club ha offerto quei 15 milioni di euro che il presidente Urbano Cairo vorrebbe per lasciar partire a titolo definitivo l'attaccante. Con il 31 agosto che si avvina sempre più, il patron del Torino potrebbe decidere di lasciar partire il giocatore con la formula del prestito.