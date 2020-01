Di seguito il report del Torino:



"Doppia seduta per il Torino al Filadelfia, tra lavoro sulla parte atletica in campo e in palestra e programma tecnico-tattico. Sessione differenziata per Ansaldi, terapie e allenamento personalizzato per Zaza. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica in vista della partita di sabato sera, contro l’Atalanta, allo stadio Olimpico Grande Torino".