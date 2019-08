Di seguito il report dell'allenamento odierno del Torino dal sito ufficiale granata:



Allenamento allo stadio Olimpico "Grande Torino" per Belotti e compagni. Walter Mazzarri, dopo il riscaldamento della squadra, ha diretto una sessione tecnico-tattica per preparare il playoff di andata della UEFA Europa League contro il Wolverhampton. Lukic ha svolto un lavoro differenziato. Domani, mercoledì 21 agosto, in calendario una sessione pomeridiana al Filadelfia cui seguirà - per i calciatori convocati - il ritiro prepartita.