Quest'oggi il Torino ha proseguito la preparazione in vista della partita di domenica contro la Spal (calcio d'inizio alle 12.30) con una doppia seduta di allenamento: al Filadelfia erano presenti tutti a calciatori granata ad eccezione di Koffi Djidji. Il difensore, infatti, nella serata di ieri si è recato a Nantes per partecipare all'evento in onore di Emiliano Sala, suo amico oltre che ex compagno di squadra.



"Atterrato ieri sera per l’omaggio a te, ‘JaJa’. Grazie al Torino e soprattutto all’allenatore per avermi concesso questo giorno” ha scritto sul proprio profilo Instagram Djidji dopo essere arrivato in Francia.