Koffi Djidji sta per lasciare il Torino: il difensore ha infatti accettato l'offerta pervenuta dallo Spezia ed è pronto a trasferirsi alla società ligure. I due club hanno trovato l'accordo per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del difensore.



Lo Spezia ha battuto la concorrenza del Crotone, altra squadra interessata all'acquisto del difensore. Djidji, dopo due stagioni in granata, non rientrava più nei pani del Torino.