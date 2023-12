Da alcune settimane il Torino ha di nuovo potuto contare su Koffi Djidji ma il difensore francese non è ancora nella sua forma migliore. Lo dimostra il fatto che, quando è sceso in campo, lo ha fatto solo per qualche spezzone di partita.



D'altronde Djidji ha saltato l'intera preparazione precampionato e ha iniziato ad allenarsi con i propri compagni di squadra solamente a novembre. Juric vuole inserirlo in squadra solo gradualmente ed è per questo che molto difficilmente lo si vedrà in campo dal primo minuto domani contro la Fiorentina.