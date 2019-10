Un po' a sorpresa, contro il Cagliari, Walter Mazzarri ha schierato Koffi Djidji come centrale di sinistra nella difesa del Torino. L'ivoriano però non ha convinto (suo anche l'errore che ha portato al gol del Cagliari) e mercoledì contro la Lazio tornerà a sedersi in panchina.



Al fianco di Armando Izzo e di Nicolas Nkoulou tornerà a giocare dal primo minuto Lyanco, tenuto a riposo contro il Cagliari. Una piccola chance ce l'ha anche Gleison Bremer ma in vantaggio nel ballottaggio c'è il numero 4.