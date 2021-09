Ha sorpreso, ieri in Torino-Salernitana, la scelta di Ivan Juric di schierare il debuttante David Zima dal primo minuto in difesa al posto di Koffi Djidji. L'ivoriano non ha giocato a causa di un violento colpo al naso subito sabato, durante la rifinitura: un colpo che lo ha costretto oggi a un intervento chirurgico.



“Djidji è stato sottoposto questa mattina ad un intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali, rimediata nella rifinitura di sabato. L’operazione è stata eseguita dal Professor Libero Tubino e dalla sua equipe presso l’ospedale civile di Chivasso" ha spiegato il Torino in un comunicato ufficiale.