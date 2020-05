Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino nella prossima sessione di mercato c'è anche Koffi Djidji. Il difensore ivoriano, da due anni in granata, starebbe pensando a una nuova esperienza, magari in Inghilterra o in Germania.



Il presidente Urbano Cairo sembra disposto a cedere Djidji, ma una condizione: che arrivi un'offerta superiore a 3,5 milioni di euro, ovvero la cifra che il Torino aveva speso per acquistarlo dal Nantes. Insomma, il centrale ivoriano può partire a patto che si riesca a ricavare una plusvalenza dalla sua cessione.