Torino, Djidji può partire a zero: arriva un'offerta

Fra i calciatori del Torino in scadenza di contratto c'è anche Koffi Djidji, un giocatore che Ivan Juric considera molto importante, tanto che lo scorso anno era intervenuto in prima persona per convincerlo a restare in granata e rinnovare. Il francese aveva prolungato il proprio contratto per un solo campionato e ora è di nuovo in scadenza: se non dovesse trovare un nuovo accordo con il Torino rischierebbe quindi di andare via a parametro zero. Anche perché le squadre interessate ad averlo non mancano.



Sul giocatore ha posato i propri occhi l'Al-Wasl, una delle più importanti squadre degli Emirati Arabi Uniti. Il club emiro non è certo una squadra di prima fascia nel panorama calcistico mondiale ma potrebbe permettere a Djidji di guadagnare cifre più alte rispetto a quelle che guadagnerebbe restando al Torino.



La società granata non vorrebbe perderlo e per questo motivo il direttore tecnico Davide Vagnati è al lavoro con l'entoruage del difensore per cercare un accordo che possa portare alla stipula di un nuovo contratto, in modo che Djidji possa essere una delle colonne del Torino anche nel futuro e non solo nel presente. Le parti sono al lavoro e nuovi aggiornamenti sono previsti nelle prossime settimane, in modo da allontanare definitivamente le sirene provenienti dagli Emirati Arabi Uniti.