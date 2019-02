Questo pomeriggio il Torino si è ritrovato al Filadelfia per iniziare a preparare la partita di domenica prossima contro l'Udinese: nella seduta odierna Koffi Djidji ha svolto ancora una volta un allenamento differenziato rispetto ai propri compagni di squadra, l'ivoriano infatti non ha ancora del tutto smaltito l'infortunio subito contro l'Inter.



Se Djidji non dovesse farcela a recuperare, contro l'Udinese Walter Mazzarri dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa: ai granata mancherà infatti anche lo squalificato Nicolas Nkoulou, il perno della retroguardia granata.