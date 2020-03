Il difensore del Torino Koffi Djidji ha rilasciato un'intervista al sito francese Calciomio.fr dove ha parlato dell'emergenza Coronavirus in Italia.



"Al Torino abbiamo tutti fatto il tempo e stiamo bene. ​Noi calciatori dobbiamo rispettare le norme sanitarie, come tutti. Abbiamo anche interrotto i nostri allenamenti, la preparazione atletica la facciamo da soli, lavorando sodo ogni giorno. Con i compagni ci sentiamo tutti giorni nella nostra chat, stiamo tutti bene ma non vediamo l'ora che tutto torni alla normalità".



Poi sulla ripresa del campionato: "​Le nostre vite e la nostra salute sono più importanti di ogni altra cosa. Se dobbiamo fermare il campionato per aiutare a salvare le vite di un intero popolo allora è giusto fermalo. Spero ovviamente che tutti torni alla normalità e che presto potremmo ritrovarci con i nostri tifosi".