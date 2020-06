Koffi Djidji, difensore del Torino, ha rilasciato un'intervista a La Tribune Nantaise: "Qui va tutto bene, io lavoro normalmente anche se fa caldo, si fa fatica. La prima settimana abbiamo fatto tutto individualmente, anche per quanto riguarda gli spostamenti, ognuno arrivava al campo di allenamento con la propria auto. Poi siamo passati a gruppi di 4 su due terreni differenti, piano piano abbiamo aumentato ancora il lavoro".



DERBY - "Ronaldo è un giocatore pazzesco, è gratificante affrontarlo però quando scendi in campo contro la Juve pensi prima a non fare figuracce anche perché è una sfida importantissima".