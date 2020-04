Il Torino della prossima stagione sarà molto diverso da quello del campionato in corso, in tanti partiranno e verranno sostituiti da nuovi giocatori. Tra coloro che sono in bilico c'è anche il difensore Koffi Djidji, ma la volontà de centrale ivoriano è quella di restare in granata.



Djidji non verrà inserito nella lista dei cedibili ma, quando la sessione estiva del calciomercato prenderà il via, se sulla scrivania di Urbano Cairo arriverà qualche offerta, questa non sarà scartata a priori ma verrà comunque valutata.