Josh Doig è sempre più vicino al Torino. Lo ha spiegato anche il ds del Bologna, Giovanni Sartori, intervento ai microfoni di Sportitalia: "Doig andrà al Torino'. Proprio la squadra emiliana si era mossa per prima per cercare di arrivare a un accordo con il Verona per l'acquisto del terzino scozzese ma nella corsa al giocatore è stata superata da quella granata.



L'accordo tra Torino e Verona non c'è ancora ma le parti sono al lavoro per trovare un'intesa.