Domani pomeriggio il Torino si ritroverà al Filadelfia per il primo allenamento della nuova stagione. Un inizio di lavori anticipato per via degli impegni nei preliminari di Europa League. Al raduno al Filadelfia, però, mancano diversi giocatori perché ancora impegnati con le rispettive nazionali o che hanno appena iniziato le proprie vacanze.



Ola Aina al momento è tra i protagonisti della Coppa d'Africa con la sua Nigeria, Vincenzo Millico è al lavoro a Coverciano con l'Italia Under 19 che si sta preparando all'Europeo di categoria. Tomas Rincon, Kevin Bonifazi e Sasa Lukic non saranno presenti al raduno perché hanno appena terminato le avventure con il Venezuela in Coppa America e con l'Italia e la Serbia Under 21 all'Europeo.