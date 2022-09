L'allenatore del Torino, Ivan Juric, domani mattina presenterà in conferenza stampa la partita che la sua squadra giocherà sabato sul campo del Napoli (il calcio d'inizio è alle ore 15).



Il tecnico granata si è completamente ristabilito dalla polmonite che lo aveva costretto a saltare due gare ed era già presente in panchina nella partita contro il Sassuolo, l'ultima prima della pausa del campionato per lasciare spazio alle varie nazionali.