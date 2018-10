Tempo di rinnovi in casa Torino. Il primo ad essere messo nero su bianco sarà quello di Iago Falque per cui, come ha confermato lo stesso giocatore ai microfono di Sky, l'accordo è vicino. L'attuale contratto dello spagnolo scadrà nel 2020, ma gli verrà prolungato fino al 2022 con l'ingaggio alzato a 1.5 milioni a stagione.



Oltre a Falque, però, un altro calciatore potrebbe rinnovare il contratto con il Torino: Vittorio Parigini. Anche il giovane attaccante, attualmente impegnato con l'Under 21, ha il contratto in scadenza nel 2020 ma, dopo le ultime buone prestazioni, il presidente Urbano Cairo è intenzionato a prolungarglielo.