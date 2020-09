A meno di offerte irrinunciabili in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, Nicolas Nkoulou resterà al Torino. Ma non solo: nella prossima settimana partiranno anche le trattative per il rinnovo dell'attuale contratto che è in scendendo nel 2021.



Urbano Cairo non ha infatti intenzione di perdere Nkoulou a parametro zero fra un anno, per questo motivo non appena la sessione di compravendita di calciatori sarà terminata cercherà di arrivare a un accordo per il rinnovo del centrale camerunense.