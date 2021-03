Simone Zaza è stato il grande protagonista della vittoria in rimonta del Torino contro il Sassuolo. Con i suoi due gol ha permesso alla formazione granata di guadagnare tre punti importantissimi nella corsa per la salvezza: ora il numero 11 potrebbe essere confermato nella formazione titolare.



Zaza potrebbe affiancare Antonio Sanabria contro la Sampdoria, anche perché Andrea Belotti non è al meglio e ieri si è allenato a parte. Davide Nicola deciderà solamente all'ultimo.