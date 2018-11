Non riuscendo ad andare oltre allo 0-0 contro il Cagliari, il Torino ha perso una ghiotta occasione per raggiungere il sesto posto in classifica, quello a fine stagione varrebbe la qualificazione all'Europa League. Le uniche buone notizie in casa granata arrivano dal miglioramento delle condizioni di salute di Walter Mazzarri. Il punto sul Torino nell'approfondimento video: