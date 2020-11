Wilfred Singo ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 2023, con opzione anche per la stagione successiva. Ora il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati sono al lavoro per il rinnovo del contratto di un altro difensore: Nicolas Nkoulou.



L'attuale contratto di Nkoulou con il Torino ha come scadenza quella del 30 giugno, il rischio è che la società granata possa perdere il calciatore a parametro zero a fine anno, per questo motivo Cairo e Vagnati sperano di giungere velocemente a un accordo.