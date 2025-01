Torino, doppio colpo a centrocampo: è fatta per Elmas e Casadei, i dettagli

Ilha messo a segno nelle ultime ore un doppio colpo di mercato per il centrocampo di Paolo Vanoli. La società granata ha, infatti, definito gli accordi per l’arrivo di, pronti a sbarcare nel capoluogo piemontese e a mettersi a disposizione dell’ex allenatore del Venezia.Ex Napoli,, dove con la maglia del Lipsiaha trovato poco spazio in questa stagione:. Il centrocampista macedone si trasferirà al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Qualora il club di Cairo decidesse di acquistarlo a titolo definitivo al termine della stagione, secondo Matteo Moretto il. Elmas è atteso in Italia tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il contratto che sancirà ufficialmente il suo ritorno nel campionato italiano.Parallelamente, il. La trattativa subito un'importante accelerazione nelle ultime ore, con il club di Cairo che ha superato la concorrenza della Lazio grazie all’ultima proposta presentata ai Blues. Il centrocampista, che ha trovato poco spazio nella squadra inglese, ha accolto con entusiasmo l’idea di trasferirsi a Torino, dove avrà un ruolo centrale nel progetto tecnico di Paolo Vanoli. Dopo l’intesa verbale raggiunta tra i due club, si attende solo la definizione dell’operazione con lo scambio dei documenti per consentire al calciatore di volare in città e sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il contratto.