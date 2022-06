Prosegue il pressing dell'Inter per cercare di convincere il Torino a cedere Gleison Bremer. Le richieste di Urbano Cairo sono alte e la società nerazzurra ha per questo pensato di inserire alcuni giocatori come contropartite, in modo da abbassare il prezzo.



Sia Federico Dimarco che Andrea Pinamonti interessano al Torino ma Cairo ha respinto la proposto di inserire i loro cartellini nella trattativa per Bremer: per cedere il difensore brasiliano accetterà solamente offerte in denaro.