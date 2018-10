. UrbanoCairo ha riportato in serie A due dei più interessati calciatori italiani che erano emigrati in Spagna, a pochi chilometri uno dell'altro, il primo alVillarreal, il secondo al Valencia. Ma se sull'attaccante qualche tifoso granata aveva storto il naso - un po' per il suo passato alla Juventus, un po' per i dubbi sulla sua utilità considerato che in rosa c'era già un centravanti come AndreaBelotti –circa le qualità tecniche e la sua utilità nel gioco di Walter Mazzarri.nella squadra granata, invece, al momento, Soriano: gioca poco e non è ancora riuscito a mettere pienamente in mostra le proprie qualità tecniche.Ma che fine ha fatto il Soriano sorprendente dei tempi della Sampdoria? Dov'è il giocatore capace di conquistare anche la Nazionale e di farsi apprezzare anche al Villarreal, nella sua prima stagione in Liga, arricchita anche da dieci gol? Domande queste che si stanno ponendo non solo i tifosi del Torino. In queste prime dieci giornate di campionato il numero 6 granata è stato schierato titolare da Walter Mazzarri solamente quattro volte (e solo in un'occasione è rimasto in campo per tutta la partita), in totale. Eppure Soriano, come anche l'allenatore granata ha evidenziato, è un giocatore duttile, in grado di giocare come mezzala nel 3-5-2 o come trequartista in un 3-4-2-1 o nel 3-4-1-2, i moduli finora utilizzati dal Torino.Dietro allo scarso impiego del centrocampista ci sono due cause principali: la prima è laquest'estate, la seconda èche ha saputo immediatamente guadagnarsi un posto da titolare nel centrocampo del Torino. Soriano ha però le qualità tecniche per potersi ritagliare uno spazio importante nella formazione granata e anche per poter sperare di tornare a vestire la maglia azzurra della Nazionale. Domenica il Torino sarà ospite dellaSampdoria al Ferraris: chissà se la rinascita del centrocampista comincerà proprio in quello che per cinque anni è stato il suo stadio contro la squadra finora più importante della sua carriera.