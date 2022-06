Per il Torino trovare un accordo con la Fiorentina per il trasferimento di Bartlomiej Dragowski in granata non sarà facile. Per lasciar partire il portiere polacco la società viola vuole 8 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva da parte di Urbano Cairo.



Il Torino continua a essere interessato all'estremo difensore polacco e per cercare di far abbassare i costi dell'operazione è pronto a cedere come contropartita tecnica Vanja Milinkovic-Savic.