Notizia terribile per Mohamed Fares. L'esterno algerino, arrivato quattro giorni fa al Torino dal Genoa, si è procurato in allenamento la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Questo il comunicato: "​Il Torino Football Club comunica che il calciatore Mohamed Fares durante la seduta di allenamento ha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Gli esami strumentali eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. A Mohamed l’affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football Club, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo". L'esterno passato dalla Spal ha avuto una carriera condizionata dagli infortuni: ​quando vestiva la maglia del Verona, nell'estate del 2015, fu costretto a fermarsi diversi mesi per la frattura di tibia e perone mentre nell'estate 2019 si ruppe il legamento crociato del ginocchio sinistro.