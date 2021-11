La frattura del naso riportata da Koffi Djidji negli scorsi giorni, in seguito a uno scontro in allenamento, potrebbe costringere Ivan Juric a cambiare (almeno in parte) la difesa del suo Torino per la partita di lunedì contro l'Udinese.



Al posto del centrale ivoriano potrebbe infatti giocare Armando Izzo, che fino a questo momento non ha avuto molto spazio in granata. Gli allenamenti di oggi e domani saranno decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi.