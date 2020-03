Tra i giocatori in scadenza di contratto nel Torino c'è anche il secondo portiere Samir Ujkani. L'estremo difensore kosovaro, arrivato lo scorso agosto, ha firmato un contratto di un solo anno ma in questa stagione non ha mai avuto la possibilità di mettersi in mostra.



Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava stanno valutando se rinnovare o no il contratto a Ujkani o se invece puntare su un altro dodicesimo per la prossima stagione.