Joao Pedro è uno degli attaccanti che in questa stagione si è messo maggiormente in luce per continuità e qualità delle prestazioni. Non a caso il brasiliano ha attirato su di sé l'attenzione di molti club e tra questi c'è anche il Torino.



Secondo quanto riportato da Tuttosport, per convincere il Cagliari a cedere Joao Pedro, il dt del Torino, Davide Vagnati, sarebbe disposto a inserire nella trattative due attaccanti della squadra granata: Simone Zaza e Simone Edera.