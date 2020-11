Simone Edera e Vincenzo Millico anche contro l'Inter si accomoderanno solamente in panchina. I due giovani attaccanti del Torino non sono finora riusciti a scalare le gerarchie del tecnico Marco Giampaolo e, per questo motivo, a gennaio potrebbero cambiare squadra.



Se l'avventura di Edera al Torino sembra essere definitivamente conclusa, il numero 20 potrebbe essere ceduto a titolo definitivo, quella di Millico invece continuerà: se a gennaio andrà via, sarà solamente con la formula del prestito secco.