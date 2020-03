Izzo e Nkoulou possono partire in estate È questa la bomba sganciata da Tuttosport sul futuro della retroguardia granata. Il difensore italiano piace da tempo all'Inter e anche per il camerunese il club nerazzurro si era mosso in passato insieme al Napoli e alla Roma le quali, probabilmente, si troveranno a fronteggiare la partenza di Smalling (il cui riscatto è sempre più complicato) e Koulibaly (che ha richieste da mezza Europa).