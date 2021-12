A gennaio Ivan Juric perderà due giocatori molto importanti per il suo Torino: Ola Aina e Wilfried Singo. Sia il terzino nigeriano che quello ivoriano saranno infatti impegnati con le rispettive nazionali nella Coppa d'Africa.



Per questo motivo il tecnico croato è intenzionato a chiedere uno sforzo ulteriore ai due suoi esterni per queste ultime partite del 2021. L'idea di Juric è quella di concesse un po' di riposo a Mergim Vojvoda e permettere anche a Cristian Ansaldi di recuperare con calma la miglior condizione visto che da gennaio toccherà a loro giocare sulle fasce.