I cartellini gialli ricevuti contro il Bologna, nell'ultimo turno di campionato, hanno fatto entrare in diffida sia Raoul Bellanova che Karol Linetty. I due calciatori del Torino, se dovessero essere ammoniti contro l'Atalanta, salteranno dunque la successiva partita di campionato, quella sul campo del Frosinone.



Bellanova è un elemento molto importante per Ivan Juric, che lo ha quasi sempre schierato titolare (l'unica eccezione è stata nella partita contro il Verona, quando è invece entrato dalla panchina). Anche Linetty è un giocatore molto importante e nelle ultime settimane, con il passaggio al 3-5-2, ha cominciato a ritagliarsi sempre maggiore spazio in campo.