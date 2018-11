Dal granata del Torino al granata della Salernitana, passando però dal rossoverde della Ternana e dal neroverde del Pordenone. Questo è il tragitto che potrebbe compiere Federico Giraudo e Leonardo Candellone, rispettivamente di ruolo terzino sinistro e attaccante, entrambi cresciuti nel vivaio del Toro ed entrambi, secondo quanto riportato da Il Mattino, nel mirino della Salernitana.



La società campana nel mercato di gennaio vorrebbe infatti rinforzarsi proprio con Giraudo e con Candellone, che al momento sono entrambi in prestito in serie C: il primo alla Ternana, il secondo al Pordenone.