Nell'elenco dei calciatori convocati da Walter Mazzarri per la trasferta di domani in casa del Parma non ci sono Simone Edera e Vittorio Parigini. Non si tratte di assenze dettate da infortuni ma di scelte puramente tecniche.



La rosa del Torino quest'anno è particolarmente folta e sia Edera che Parigini sono dietro ai loro compagni di reparto nelle gerarchie del tecnico granata. Anche per questo motivo entrambi a gennaio, quando il mercato si riaprirà, potrebbero lasciare il Toro per trasferirsi in altre squadre.