Il Torino contro il Lecce è passato al 3-5-2, modulo che potrebbe essere riproposto anche giovedì sera nella partita di Coppa Italia contro il Frosinone. Il nuovo sistema di gioco favorisce Antonio Sanabria e Pietro Pellegri, che avranno più spazio in campo, ma allo stesso tempo sfavorisce gli attaccanti esterni come Demba Seck e Yann Karamoh.



Ivan Juric li sta provano a giocare come seconde punte ma per il momento i due sembrano destinati a restare ancora in panchina.