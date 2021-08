Buone notizie per Ivan Juric che, in vista della partita di domenica contro la Cremonese (valida per i trentaduesimi di Coppa Italia): il portiere Vanja Milinkovic-Savic e il terzino Cristian Ansaldi quest'oggi sono tornati ad allenarsi in gruppo e saranno quindi a completa disposizione dell'allenatore.



L'unico calciatore del Torino in dubbio per il match di Coppa Italia, che anche questo pomeriggio al Filadelfia ha svolto un allenamento differenziato, è Gleison Bremer.